Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишнього голову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук

12:42 09.11.2022 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України 28 жовтня оголосило колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка в міжнародний розшук. Про це LIGA.net сказала речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Шевченко, за його словами, перебуває в одній з країн Європейського Союзу.

У коментарі в середу він заявив, що не відмовляється від співпраці зі слідством, і поскаржився на дії НАБУ та САП.

Шевченко стверджує, що його захисникам "забули" надати копію клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а потім нібито дали тільки одну ніч на те, щоб ознайомитися з 10 томами кримінального провадження.

"Зрештою, під час вранішнього судового засідання адвокатом було заявлено клопотання про мою готовність та бажання взяти участь у судовому процесі в режимі відеоконференції. А також - прохання надати більше часу для опрацювання 5 тисяч аркушів матеріалів справи. Жодне з клопотань задоволено не було. Суд чомусь вирішив, що моєму єдиному захиснику було достатньо відведеного часу - однієї ночі - для опрацювання матеріалів та підготовки заперечень до клопотання", - заявив він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7496
  0,2413
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7110  0,12 0,30 40,6424  0,02 0,06
EUR 39,2095  0,38 0,97 40,2781  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес