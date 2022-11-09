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Колишнього голову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук
12:42 09.11.2022 |
Національне антикорупційне бюро України 28 жовтня оголосило колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка в міжнародний розшук. Про це LIGA.net сказала речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
Шевченко, за його словами, перебуває в одній з країн Європейського Союзу.
У коментарі в середу він заявив, що не відмовляється від співпраці зі слідством, і поскаржився на дії НАБУ та САП.
Шевченко стверджує, що його захисникам "забули" надати копію клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а потім нібито дали тільки одну ніч на те, щоб ознайомитися з 10 томами кримінального провадження.
"Зрештою, під час вранішнього судового засідання адвокатом було заявлено клопотання про мою готовність та бажання взяти участь у судовому процесі в режимі відеоконференції. А також - прохання надати більше часу для опрацювання 5 тисяч аркушів матеріалів справи. Жодне з клопотань задоволено не було. Суд чомусь вирішив, що моєму єдиному захиснику було достатньо відведеного часу - однієї ночі - для опрацювання матеріалів та підготовки заперечень до клопотання", - заявив він.
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