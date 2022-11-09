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Politico: Зеленський пом'якшив свою позицію щодо миру з Росією
12:16 09.11.2022 |
Президент України Володимир Зеленський дещо пом'якшив свою позицію щодо перспектив миру з Росією після переговорів із владою США.
Про це пише Politico з посиланням на інформовані джерела.
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією:
* відновлення територіальної цілісності України;
* повага до статуту ООН;
* виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
* покарання всіх винних у злочинах;
* надання гарантій, що війна не повториться.
При цьому, як йдеться в публікації, Зеленський не згадав, що переговори з Москвою можуть відбутися, лише якщо президент Володимир Путін буде відсторонений від влади.
"Зміна, як повідомило одне з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном, зокрема, особистої зустрічі радника з національної безпеки Джейка Саллівана із Зеленським, - пишуть автори. - За словами високопосадовця адміністрації [США], американські чиновники напряму не просили Зеленського та його радників про зміну позиції, але передали, що Київ має продемонструвати бажання закінчити війну на розумних та мирних умовах".
Раніше Зеленський неодноразово говорив, що не має наміру вести переговори з нинішнім президентом Росії після того, як Кремль спробував анексувати чотири українські регіони (на додаток до Криму).
Про будь-які зміни цього принципу українська влада не повідомляла.
Американські ЗМІ, зокрема газети Washington Post та Wall Street Journal, раніше писали, що Салліван пропонував Зеленському продемонструвати готовність до миру, щоб схилити на свій бік світову спільноту.
При цьому журналісти наголошували, що Вашингтон не прагне змусити Київ піти на якісь поступки.
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