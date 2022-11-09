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АНАЛІТИКА

Клуб експертів проанонсував головні події цього тижня

10:20 09.11.2022 |

Політика

 

На YouTube-канал Клуб експертів вийшло чергове відео, присвячене анонсам подій, що відбудуться в Україні та світі з 7 по 13 листопада 2022 року. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін та ведуча Ольга Левкун проаналізували основні заходи, заплановані на найближчий час.

Цього тижня в Україні очікується низка заходів, присвячених розвитку бізнесу, впровадженню нових технологій в агропромисловому комплексі, IT-інноваціям та іншим темам. Серед цих подій можна виділити презентацію безкоштовного інструменту підтримки українців з цифрової безпеки - онлайн-платформи Nadiyno, а також Українсько-словацький бізнес-форум, який пройде в Ужгороді.

У світі цього тижня також пройде низка великих конференцій та форумів. У Брюсселі пройде кілька засідань Ради з економічних та фінансових питань Євросоюзу, на яких обговорюватиметься бюджет ЄС на наступний рік, у Вашингтоні 10-11 листопада Міжнародний валютний фонд проведе щорічну дослідницьку конференцію, присвячену світовій економіці, а у Франції пройде Паризький форум миру, покликаний об'єднати глав держав, представників міжнародних організацій, керівників компаній та громадянського суспільства. Крім того, на Балі 13 листопада стартує саміт "Ділової двадцятки" (B20) під девізом "Просування інноваційного, інклюзивного та спільного зростання", який стане прологом до головної світової політичної події цієї осені - саміту G20.

Головною подією у світі спорту у найближчі 7 днів стануть матчі відбору на чемпіонат світу з баскетболу та гран-прі Бразилії у рамках Формули-1. Більш детально про майбутні спортивні події рахуйте на порталі Sport.ua.

Повну версію відео можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=9vZ65P2Bzws
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут: - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ

 

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