Фінансові новини
- |
- 09.11.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Клуб експертів проанонсував головні події цього тижня
10:20 09.11.2022 |
На YouTube-канал Клуб експертів вийшло чергове відео, присвячене анонсам подій, що відбудуться в Україні та світі з 7 по 13 листопада 2022 року. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін та ведуча Ольга Левкун проаналізували основні заходи, заплановані на найближчий час.
Цього тижня в Україні очікується низка заходів, присвячених розвитку бізнесу, впровадженню нових технологій в агропромисловому комплексі, IT-інноваціям та іншим темам. Серед цих подій можна виділити презентацію безкоштовного інструменту підтримки українців з цифрової безпеки - онлайн-платформи Nadiyno, а також Українсько-словацький бізнес-форум, який пройде в Ужгороді.
У світі цього тижня також пройде низка великих конференцій та форумів. У Брюсселі пройде кілька засідань Ради з економічних та фінансових питань Євросоюзу, на яких обговорюватиметься бюджет ЄС на наступний рік, у Вашингтоні 10-11 листопада Міжнародний валютний фонд проведе щорічну дослідницьку конференцію, присвячену світовій економіці, а у Франції пройде Паризький форум миру, покликаний об'єднати глав держав, представників міжнародних організацій, керівників компаній та громадянського суспільства. Крім того, на Балі 13 листопада стартує саміт "Ділової двадцятки" (B20) під девізом "Просування інноваційного, інклюзивного та спільного зростання", який стане прологом до головної світової політичної події цієї осені - саміту G20.
Головною подією у світі спорту у найближчі 7 днів стануть матчі відбору на чемпіонат світу з баскетболу та гран-прі Бразилії у рамках Формули-1. Більш детально про майбутні спортивні події рахуйте на порталі Sport.ua.
Повну версію відео можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=9vZ65P2Bzws
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут: - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
ТОП-НОВИНИ
|9 листопада - День української писемності та мови
|Безробітних «мобілізують» до Армії відновлення — кого торкнеться і як працює
|Сергій Куюн: Держава віднині контролює понад 600 АЗС та стає №2 на ринку за кількістю станцій
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Politico: Зеленський пом'якшив свою позицію щодо миру з Росією
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
|9 листопада - День української писемності та мови
|Клуб експертів проанонсував головні події цього тижня
|Не бачимо нічого, що вказувало б на готовність РФ брати відповідальну участь у переговорах, - Держдеп
|Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ
|Генасамблея ООН наступного тижня розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні за російську війну
Бізнес
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій