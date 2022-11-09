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Не бачимо нічого, що вказувало б на готовність РФ брати відповідальну участь у переговорах, - Держдеп
09:58 09.11.2022 |
Сполучені Штати нині не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.
Посадовець зазначив, що будь-які заяви Москви залишатимуться голослівними, допоки не почнуть підкріплюватися реальними кроками.
"Може бути кілька способів, у які росіяни могли б продемонструвати свою готовність, свою здатність вести діалог і дипломатію - добросовісний діалог і дипломатію - з Україною", - сказав Прайс.
За його словами, насамперед РФ має припинити:
* бомбардування цивільних об'єктів інфраструктури;
* цілити по мережах водо- й електропостачання для українців;
* навмисні обстріли житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень.
Водночас представник Держдепу нагадав, що Москва мала нагоду продемонструвати свою прихильність до діалогу й дипломатії, коли мовилося про її подальшу участь у "зерновій угоді".
"Замість цього, Росія продовжує тримати в заручниках цю ініціативу для досягнення власних корисливих цілей. Сполучені Штати не побачили нічого, що вказувало б на те, що росіяни наразі готові брати відповідальну участь у переговорах", - додав посадовець.
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