Фінансові новини
- |
- 09.11.22
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генасамблея ООН наступного тижня розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні за російську війну
08:32 09.11.2022 |
Надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада розгляне проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російською війною.
Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це повідомила у вівторок речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк.
Українська делегація, за її словами, надіслала заявку щодо проведення такої сесії для обговорення резолюції «Сприяння правовому захистові та репараціям Україні».
Документ містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні російською федерацією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.
Засідання Генасамблеї розпочнеться в понеділок о 10:00 (17:00 за Києвом).
Як повідомлялося, на попередньому засіданні 12 жовтня надзвичайна спеціальна сесія Генасамблеї ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй», яка засуджує російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
ТОП-НОВИНИ
|9 листопада - День української писемності та мови
|Безробітних «мобілізують» до Армії відновлення — кого торкнеться і як працює
|Сергій Куюн: Держава віднині контролює понад 600 АЗС та стає №2 на ринку за кількістю станцій
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Politico: Зеленський пом'якшив свою позицію щодо миру з Росією
|Гіпноз, собаки і бухгалтерія: нова очільниця Довженко-Центру не має жодного стосунку до кіноіндустрії
|9 листопада - День української писемності та мови
|Клуб експертів проанонсував головні події цього тижня
|Не бачимо нічого, що вказувало б на готовність РФ брати відповідальну участь у переговорах, - Держдеп
|Угорщина заблокувала план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - ЗМІ
|Генасамблея ООН наступного тижня розгляне проєкт резолюції щодо репарацій Україні за російську війну
Бізнес
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій