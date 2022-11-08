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Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

14:36 08.11.2022 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти закону про продовження дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти №8189 та №8190 зареєстровані 8 листопада, свідчать дані на сайті парламенту.

Пояснювальних записок до проєктів закону наразі немає.

Водночас, як зазначив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram, з високою ймовірністю продовження буде знову на 90 днів - тобто до 19 лютого 2023 року

За його словами, указані законопроєкти розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

Нагадаємо, це буде вже п'яте продовження дії воєнного стану за цей рік. Востаннє його продовжували на 90 діб - до 21 листопада.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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