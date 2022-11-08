Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 01:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко: отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ
22:22 07.11.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко повідомив, що партія з 6 бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
За його словами, за наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.
"6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти - штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan - скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії", - повідомив Порошенко.
Як відомо, місяць тому у Великій Британії Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Політик побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.
У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три - члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.
Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" також придбали та передали у Десантно-штурмові війська 11 італійських бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенка подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
|В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
|Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Порошенко: отримали всі ліцензії, бронемашини з Британії скоро будуть в ЗСУ
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
|Єврокомісія продовжує роботу над виділенням Україні EUR3 млрд останнього макрофіну
|В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
|Суперечить нормам ЄС та FATF: нардепи пом'якшили контроль за доходами ексдепутатів
|ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко