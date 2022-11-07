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АНАЛІТИКА

У Брюсселі не хочуть прискореного вступу України до ЄС

 

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї визнав, що для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу може знадобитися понад два-три роки. Про це він заявив у коментарі для німецького видання Die Welt, опублікованому в статті

6 листопада.

Варгеї нагадав, що Україна має втілити важливі реформи в семи сферах. Зокрема, Києву потрібно показати поступ у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, реформувати судову систему, адаптувати до європейських стандартів діяльність ЗМІ та захист прав меншин. "Україна прагне швидко рухатися вперед з реформами та прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно, - оцінив єврофункціонер. - Але не всі сім реформ можна швидко провести". Тож з огляду на це, графік початку переговорів неможливо "чітко визначити", пояснив Варгеї.

Навіть якщо Києву вдасться вийти на початок перемовин про вступ до ЄС наприкінці 2023 року, ніхто в Брюсселі не плекає ілюзій завершити їх протягом року. "З огляду на значну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад один-два роки", - спрогнозував Варгеї.

У Києві прагнуть розпочати переговори до кінця цього року

Водночас віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина наголосила, що Київ прагне розпочати перемовини про вступ до ЄС вже до кінця поточного року. "Якнайшвидший початок переговорів є вкрай важливим для морального духу українців, адже ми роками боролися за те, щоб належати до Європи, а зараз ми ризикуємо своїм життям (заради цього. - Ред.)", - наголосила міністерка в коментарі для Die Welt.

Вона додала, що значна частина необхідних для цього реформ вже реалізована, приміром, у сфері боротьби з корупцією та судової системи. "Ми не розпочали євроінтеграцію, коли отримали статус кандидата на вступ до ЄС. Велика кількість реформ вже проведена під наглядом ЄС", - зазначила урядовиця. Тож, на її думку, Євросоюз міг би "діяти швидше" і не застосовувати "звичайну процедуру".

Натомість єврокомісар Варгеї й чути нічого не хоче про прискорену процедуру для України. "До України застосовуються ті самі критерії, що і до всіх інших заявників", - наголосив єврочиновник.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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