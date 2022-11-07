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АНАЛІТИКА

Wall Street Journal розповіла про нещодавні контакти Саллівана з помічником Путіна

 

Радник Байдену з нацбезпеки Салліван останні місяці веде конфіденційні переговори з помічником Путіна Ушаковим та секретарем Ради безпеки Росії Патрушевим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стверджується, що метою переговорів було запобігання ескалації конфлікту в Україні, включаючи загрозу використання ядерної зброї.

За даними джерел, прагнення Саллівана до контактів з Росією не знаходить підтримки в інших високопосадовців у США, які не вважають таку взаємодію в поточних умовах продуктивною.

Також газета пише, що Салліван у діалозі з Києвом закликав надіслати відкритий сигнал про готовність до врегулювання з Москвою.

Нагадаємо, нещодавно The Washington Post опублікувало матеріал, у якому стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито просить керівництво України "продемонструвати відкритість переговорів із Росією".

При цьому зараз Україна не веде переговорів із Росією, окрім питання про обмін полоненими.

Так, після незаконної анексії Путіним окупованих територій України президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу з РФ і говоритиме лише тоді, коли до влади країни-агресора прийде інше керівництво.
Ключові теги: США, Росія
 

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