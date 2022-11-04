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Країни G7 попереджають Мінськ про фінансові наслідки у разі прямої участі в агресивній війні РФ проти України
23:01 04.11.2022 |
Країни "Великої сімки" пригрозили Білорусі "величезними додатковими витратами" у разі її прямої участі у війні РФ проти України.
У спільній заяві за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств "Великої сімки", опублікованій у п'ятницю на сайті МЗС ФРН, йдеться, що "якщо білоруська влада ще більше залучить Білорусь до агресивної війни РФ проти України, зокрема дозволятиме російським збройним силам використовувати територію Білорусі для запуску ракет, націлених на Україну", країни "Великої сімки" "покладуть на режим величезні додаткові витрати".
"Велика сімка" (англ. Group of Seven, G7) - неформальний міжнародний клуб, що поєднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США.
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