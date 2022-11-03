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АНАЛІТИКА

Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки - сенатор Портман

23:32 03.11.2022 |

Політика

 

Не відомо жодного випадку, щоб зброя, отримана Україною від США, потрапила не в ті руки, повідомив сенатор США Роб Портман.

"Перш ніж приїхати сюди, ми були в 101-й повітрянодесантній дивізії в Польщі й обговорювали цю тему, тому що вони розподіляють деяку допомогу. І вони сказали нам про безпрецедентний рівень підзвітності, особливо у воєнний час, і кількість моніторингу, який вони могли здійснити. Вірте чи ні, зараз немає жодного випадку, щоб зброя потрапила не в ті руки", - сказав Портман журналістам у Києві в четвер.

Сенатор зазначив, що і демократи, і республіканці вважають, що має бути більше підзвітності. За його словами, зараз є гарні заходи, але завжди можна зробити більше в плані наполягання на підзвітності.

"Я бачив коментарі деяких моїх колег, і мені здається, що іноді їх трохи неправильно тлумачать. Вони кажуть те, з чим сенатор Кунс і я згодні, - що гроші мають витрачати розумно, має бути більше підзвітності", - зазначив Портман.

Він наголосив, що допомога Україні у війні, розпочатій РФ, іде на користь національній безпеці США.

"Республіканці повинні бути зосереджені на тому, що відбувається тут, в Україні, тому що це в інтересах нашої національної безпеки - щоб Росія не перемогла. Інакше ми житимемо в більш небезпечному і нестабільному світі. Подумайте про Іран, Тайвань, Близький Схід, наслідки, якщо дозволити Володимиру Путіну перемогти", - додав Портман.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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