Болгарія може розпочати надання військової допомоги Україні

Болгарія може розпочати надання військово-технічної допомоги Україні після того, як оборонний та зовнішньополітичний комітети парламенту країни схвалили дві пропозиції, подані проєвропейськими партіями ГЕРБ та "Демократична Болгарія".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Тепер, коли законопроєкт пройшов комітети, очікується, що він матиме достатню підтримку на пленарному засіданні, зокрема з боку ГЕРБ, "Ми продовжуємо зміни", "Демократичної Болгарії" та ДПС.

Проти законопроєкту виступають проросійські партії БСП та "Вазраждане". Президент Румен Радев, який наразі керує виконавчою владою, неодноразово висловлювався проти такого рішення і навіть називав його ініціаторів "розпалювачами війни", метою яких є втягнення Болгарії в конфлікт.

"Відправка зброї в Україну однозначно робить нас, хоч і опосередковано, частиною конфлікту", - заявив депутат Болгарської соціалістичної партії і колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін. "Вазраждане" звернулася до міністерства оборони з проханням проаналізувати ситуацію.

Її підтримав в.о. міністра оборони Дімітар Стоянов, який заявив, що таке рішення потребує детального аналізу. Він заявив, що Болгарія не може втратити свої зенітні ракетні комплекси С-300, додавши, що вони є основою протиповітряної оборони країни.

"Утримання старого радянського озброєння стало практично неможливим після російської військової агресії проти України, і на порядку денному стоїть питання його заміни", - сказав Атанас Славов з "Демократичної Болгарії".

Даніель Мітов від ГЕРБ вкотре вказав на запізнілість рішення і необхідність його швидкого розгляду, пояснивши, що список країн, які допомагають Україні - це список цивілізованих країн.

"Я хочу, щоб Болгарія була частиною цього списку", - сказав Мітов, колишній міністр закордонних справ у другому уряді ГЕРБ.

Серед партій, які підтримують надання Україні військової допомоги, партія "Ми продовжуємо зміни" колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова зараз виступає за надання зброї Україні, хоча за часів правління кабінету Петкова вона відстоювала протилежну позицію.