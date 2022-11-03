Німеччина передасть 500 автомобілів для українських прикордонників

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, часто постає питання, що означає перемога. І я не думаю, що нам, американцям, говорити, що означає перемога. Це ваша війна. Це війна України. Ми тут, щоб допомогти вам", - заявила Донфрід.