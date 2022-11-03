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АНАЛІТИКА

Німеччина передасть 500 автомобілів для українських прикордонників

 

Німеччина передасть Україні 500 автомобілів для патрулювання кордону.

Як повідомляється на сайті уряду Німеччини, 22 з них уже доставлені, інформує Інтерфакс-Україна.

"Військова підтримка України у плануванні/виконанні: 478 прикордонних машин", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Німеччина передала Україні 17 важких та середніх мостових систем, а також два автонавантажувачі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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