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Іспанія передала Україні 5 груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги - глава МЗС
18:38 02.11.2022 |
Іспанія передала Україні п'ять груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
"Також ми вручаємо обладнання - п'ять груп генераторів, які вже приїжджають в Україну. Ми надаємо це на запит української сторони. Із цим проханням до мене звернувся мій друг Дмитро Кулеба після останніх атак. Це обладнання допоможе підтримувати електрозабезпечення лікарень та інших об'єктів медицини", - сказав Альбарес на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.
Він додав, що Іспанія відправить Україні ще 14 генераторів, які купують коштом Іспанського агентства співробітництва.
Альбарес зазначив, що також Іспанія передала Україні 30 машин швидкої допомоги.
"Ми вручили 30 машин швидкої допомоги завдяки Фонду населення ООН. Ці швидкі надаватимуть допомогу вагітним жінкам, а також породіллям, які не можуть потрапити до лікарень", - розповів глава МЗС.
Крім того, міністр поінформував про приїзд в Україну групи експертів Міністерства внутрішніх справ Іспанії. Вони прибули для того, щоб підготувати іспанських фахівців, котрі працюватимуть у розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, яке вони проводитимуть разом із Генеральною прокуратурою України.
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