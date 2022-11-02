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АНАЛІТИКА

США не бачать ознак того, що Росія готує застосування ядерної зброї - Білий дім

 

Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до застосування ядерної зброї.

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно", - сказав Кірбі.

"Ми продовжуємо відслідковувати це якнайкраще, і ми не бачимо жодних ознак того, що Росія здійснює підготовку до такого застосування", - додав він.

Кірбі зазначив, що у нього немає конкретних коментарів на повідомлення газети New York Times про дискусії серед російських військових щодо застосування ядерної зброї.

Видання повідомило, що нещодавно російські військові керівники мали розмови про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, що викликало підвищене занепокоєння у Вашингтоні та столицях країн-союзників.
Ключові теги: США, Росія
 

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