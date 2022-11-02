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АНАЛІТИКА

Розмінування України: США терміново виділили $47,6 млн на навчання саперів

 

Державний департамент США у межах проєкту, спрямованого на допомогу з розмінуванням, виділив $47,6 млн компанії Tetra Tech, що має надати Україні термінову гуманітарну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Tetra Tech навчатиме українців знаходити та знешкоджувати протипіхотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та інші вибухонебезпечні предмети. Саперів навчатимуть за міжнародними стандартами та нададуть всю необхідну для цього техніку й обладнання.

Проєкт також підтримує розгортання додаткових груп із розмінування та груп з навчання роботі з вибухонебезпечними предметами через місцеву неурядову організацію "Українська асоціація саперів".

У Держдепі підкреслили, що незаконна війна Росії та повномасштабне вторгнення в Україну всіяли величезні території країни наземними мінами, боєприпасами, що не розірвалися, і саморобними вибуховими пристроями. Ці вибухонебезпечні предмети блокують доступ до сільськогосподарських угідь, перешкоджають відновлювальним роботам, не дозволяють переміщеним особам повернутися до своїх будинків, продовжують вбивати та калічити ні в чому не винних українських мирних жителів. За оцінками уряду України, 160 000 квадратних кілометрів її території можуть бути забруднені - це приблизно розмір Вірджинії, Мериленду та Коннектикуту разом узятих", - зазначили у Держдепі.

Загалом проєкт передбачає виділення Україні на розмінування $91,5 млн. США нададуть його Україні у повному обсязі протягом наступного року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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