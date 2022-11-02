Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПВК «Вагнер» хочуть судити в Лондоні за тероризм в Україні

 

Юристи у Великобританії зробили у вівторок, 1 листопада, перший крок до "новаторського", за їхніми словами, судового позову - проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" за звинуваченнями в тому, що вона займалася "тероризмом" в Україні.

Позов спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з "Вагнера", повідомляє агентство AFP.

Як зазначив старший партнер компанії McCue Jury and Partners Джейсон МакК'ю, виступаючи у комітеті закордонних справ Палати громад Великобританії, зараз розпочаті юридичні дії "від імені мужніх українських жертв" проти ПВК "Вагнер" і її засновника, російського бізнесмена Євгена Пригожина, наближеного до президента Росії Володимира Путіна.

"Позов розпочали з офіційного вручення Пригожину та "Вагнеру" досудової претензії. Це перший випадок у світі, коли "Вагнеру" та їм подібним жертви пред'явили позов до суду за тероризм, використаний як знаряддя війни, незаконної війни Путіна", - сказав МакК'ю членам парламенту.

В подальшому, за його словами, у Високому суді Лондона будуть представлені докази, спрямовані на встановлення того, що ПВК "Вагнер" "займалася тероризмом проти українського народу" і що "військова машина Путіна брала участь у незаконній змові з метою розгортання тероризму для сприяння незаконному вторгненню в Україну".

Правник додав, що позов ініційований групою постраждалих українців у Великобританії, але вона також "символічно представляє" всіх українців, які постраждали через війну.

У вересні Пригожин вперше публічно визнав, що заснував ПВК "Вагнер" у 2014 році. Раніше він неодноразово заперечував свою причетність до цієї ПВК і навіть звертався до суду Європейського Союзу, вимагаючи прибрати відповідну інформацію з офіційних документів ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3474
  0,1097
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес