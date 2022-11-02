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Микитасю зменшили заставу більше ніж у 2,5 раза – до 100 мільйонів
21:36 01.11.2022 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила заставу колишнього народного депутата Максима Микитася до 100 млн грн, однак він залишиться під вартою, поки не внесе заставу.
Про це повідомляє NABU Daily.
Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.
Як зазначалося, якщо Микитась не внесе заставу, він перебуватиме у СІЗО до 16 грудня.
Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня.
Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").
За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту - до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.
"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", - вказували в НАБУ.
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.
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