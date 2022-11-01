Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів", - написала Брінк у Twitter.



