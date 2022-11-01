Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури
15:29 01.11.2022 |
Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, зазначивши, що задоволений її результатом з "конкретними рішеннями".
Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.
"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав Зеленський.
Макрон ще не повідомляв про розмову, офіційне комюніке Єлисейського палацу наразі також не опубліковане.
У понеділок Зеленський мав телефонні розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом про останні ракетні удари РФ та майбутнє експорту зерна з українських портів після демаршу Путіна.
Як повідомлялося, Франція 13 грудня проведе міжнародну конференцію для допомоги Україні з вирішення проблем, з якими країна може зіткнутися взимку.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Микитасю зменшили заставу більше ніж у 2,5 раза – до 100 мільйонів
|Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО
|Заступниця держсекретаря США прибула з візитом до Києва
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури
|До Києва прибула з візитом єврокомісар із питань енергетики
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди