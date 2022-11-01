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АНАЛІТИКА

До Києва прибула з візитом єврокомісар із питань енергетики

 

До української столиці у вівторок, 1 листопада, прибула єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.

"Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку для українського енергетичного сектору. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку росії - жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими. ЄС підтримує Україну й допомагатиме, доки вона не переможе", - написала Сімсон.

Вона додала, що на власні очі бачила масштаби руйнувань в Україні.

"Докладаю всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги. Це має надходити від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів і приватних донорів", - зазначила Сімсон.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову із єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, темою якої стали російські ракетні удари по об'єктах енергетики.
Ключові теги: ЄС
 

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