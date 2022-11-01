У Британії підтвердили участь її фахівців у захисті України від російських кібератак

Британія допомагає Україні захищати свої мережі від кібератак з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Лео Докерті, заступник міністра закордонних справ, заявив, що збитки були б "дуже значними" без британської допомоги, додавши, що Британія була змушена посилити власний захист через "дуже значну кіберзагрозу з боку Росії".

"Ми вже на передовій... Ми усвідомлюємо загрозу. Ми посилили власну підготовку і власний захист" - сказав він.

"Саме тому ми маємо глибокий досвід у сфері кіберзахисту і саме тому ми були дуже раді поділитися ним з нашими українськими союзниками" - додав чиновник.

Зазвичай така діяльність, яка до цього часу коштувала Великій Британії близько 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, тримається у таємниці, проте існує припущення, що Росія знає про участь Великої Британії, і тому потреба в секретності відпала.

За словами Докерті, вторгнення супроводжувалося значним зростанням кібератак. Залучення британських фахівців з кібербезпеки та фахівців з інших країн змогло обмежити вплив кібератак.

Спираючись на досвід Національного центру кібербезпеки (NCSC) Британія відіграє провідну роль у забезпеченні кіберзахисту.

Докерті зазначив, що надана підтримка подібна до непрямої підтримки, яка надається Україні через програму озброєнь, і тому не може розглядатися Росією як пряме втручання у війну.

"Це абсолютно почесний і не ескалаційний вчинок. Українці знаходяться на передовій боротьби з точки зору захисту своєї батьківщини і... ми надали деяку матеріальну допомогу і досвід, щоб дозволити їм робити це дуже, дуже ефективно" - сказав він.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі додав: "Підтримка Великої Британії Україні не обмежується військовою допомогою - ми використовуємо провідний світовий досвід Великої Британії для підтримки кіберзахисту України. Разом ми забезпечимо перемогу над Кремлем у всіх сферах: на землі, в повітрі та в кіберпросторі".

Підтримка, що надається, включає апаратне і програмне забезпечення, яке може запобігти атакам, забезпечуючи при цьому доступ людей до життєво важливої інформації і послуг. Також надається криміналістична підтримка, яка допоможе Україні визначити, звідки і як були здійснені атаки.