Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Філатов: Дніпро передав ЗСУ нові моделі антидронових рушниць від українського виробника

08:56 01.11.2022 |

Політика

 

Різні підрозділи ЗСУ отримали 10 антидронових рушниць нової моделі з додатковим живленням та іншою комплектацією від міської влади Дніпра. Їх виготовила вітчизняна компанія Kvertus, а придбали коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

По его словам, на антидронові рушниці є чимало заявок, тож місто замовило і очікує ще одну партію.

"Вітчизняний виробник буде і надалі виготовляти ці рушниці на наше замовлення. Бо хлопці їх дуже просять. Хочу також сказати слова подяки всім нашим містянам за те, що ми разом наближаємо Перемогу і закуповуємо необхідне обладнання для ЗСУ", - сказав Філатов.

Філатов: Дніпро передав ЗСУ нові моделі антидронових рушниць від українського виробника

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2377
  0,5009
 1,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес