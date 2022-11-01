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АНАЛІТИКА

Суд арештував Насірова з рекордною заставою у розмірі 523 мільйони

08:41 01.11.2022 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Якщо Насіров все ж внесе рекордну у судовій практиці заставу, він повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.

Своєю чергою захист Насірова наполягав, що дії з відшкодування ПДВ були законними, а перерахування коштів на вказані слідством компанії були в рамках "нормальних господарських відносин".

Як повідомлялося, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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