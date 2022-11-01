СБУ проти УПЦ МП. Ще у двох митрополитів знайшли антиукраїнські матеріали

Служба безпеки України продовжує виявляти у керівництві УПЦ (донедавна Московського патріархату) єпископів з проросійськими поглядами та знаходити у них проросійські матеріали.

Спецслужба заявила про обшуки у двох єпархіях та проведення слідчих дій у єпископів УПЦ МП в Кіровоградської області.

Мова іде про митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа і митрополита Олександрійського та Світловодського Боголєпа.

"СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Обшуки відбулись в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів", - йдеться у заяві СБУ.

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

"Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. У їх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених двома статями ККУ", - йдеться у повідомленні СБУ.

"Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору", - вказують у спецслужбі.

Автор однієї з книг - Андрій Новіков, екссекретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році виїхав до РФ.

Всі вилучені матеріали відправлені на експертизи, кажуть в СБУ. За їхніми результатами правоохоронці будуть ухвалювати рішення щодо подальших дій та оголошення підозр.

12 жовтня СБУ заявила, що викрила митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана УПЦ МП на Вінниччині. Той нібито виправдовував агресію РФ і працював в її інтересах, а також розпалював міжконфесійну ворожнечу

Щодо нього розслідують справу за статтею 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

За даними ВВС, йому найближчим часом мають повідомити про підозру.

Сам митрополит вже заперечив свою вину.

Останніми тижнями СБУ активно працює щодо виявлення проросійських елементів в УПЦ МП.

У нещодавньому інтерв'ю керівник СБУ Василь Малюк назвав УПЦ МП ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

"Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - зазначив керівник СБУ.

Він тоді нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

Митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому невдовзі можуть оголосити підозру

Василь Малюк також повідомив, що від початку війни СБУ відкрила 23 кримінальних провадження "щодо таких персонажів", і у цих справах вже є 33 підозрюваних - "від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".

Московський патріархат відкрито підтримує війну Росії проти України.

УПЦ МП, яке підпорядковувалось Москві, 27 травня заявило про розрив стосунків з РПЦ.

Проте у цій церкві багато священників та єпископів не визнають рух від Москви.

Два єпископи УПЦ відкрито перейшли на бік Росії і втекли туди - митрополит Роменський і Буринський Іосиф та митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій тримає курс від Москви. Проте значна частина єпископів та священників церкви чинить спротив цьому руху.

На цьому фоні, як вказують експерти, СБУ почала протистояти промосковському крилу в УПЦ.

Для світового православ'я УПЦ є частиною Російської православної церкви.