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Запит на авторитаризм в Україні під час війни впав удвічі
17:45 31.10.2022 |
Восени 2022 року тільки 11,5% українців вважають, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний. Ще минулого року прихильників авторитаризму було вдвічі більше - 24%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Як зазначають соціологи, у період між 2010 і 2021 роками частка респондентів, які вважали демократію найбільш бажаним типом державного устрою, перебувала в межах 48-56%, а тих, хто віддавав перевагу авторитарному режиму - в межах 18-24%.
За даними опитування, що проводилося у вересні-жовтні 2022 року, тобто після початку повномасштабної російсько-української війни, частка перших зросла до 68%, а частка других знизилася до 11,5%.
Оцінка важливості жити в демократичній країні за шкалою від 1 ("зовсім не важливо") до 10 ("дуже важливо") залишалася практично незмінною протягом 2017-2022 рр. (8,1-8,3 бали, що вище показника 2011 року, коли він дорівнював 7,3 бали).
Протягом останніх п'яти років зростала оцінка громадянами рівня демократичності в управлінні країною. Середній бал, що характеризує, наскільки демократично управляється наша країна (за 10-бальною шкалою, де 1 означає "зовсім не демократично", 10 - "абсолютно демократично"), зріс від 3,8 у 2017 році, до 5,1 у 2020 році і до 6,2 у 2022 році.
Опитування було проведене Центром Разумкова з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року серед 2021 респондента. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.
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