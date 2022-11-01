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Клуб експертів випустив огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня - відео
10:34 31.10.2022 |
На YouTube-каналі "Клуб експертів" вийшов новий відеоролик, присвячений актуальним подіям і заходам, які мають відбутися з 31 жовтня по 6 листопада 2022 року. У відеоогляді засновник клубу експертів Максим Уракін разом із ведучою Ольгою Левкун розповіли про найважливіші анонси подій на найближчий час.
Зокрема, в Україні найближчими днями відбудеться кілька заходів, присвячених відновленню та розвитку економіки, бізнесу та впровадженню інновацій. Серед них можна виокремити Digital Regions Week, відкриття якого відбудеться в Бучі (Київська обл.) у центрі Дія.Бізнес у вівторок. У середу відбудеться презентація Інтерактивної карти руйнувань агросектору України, на якій очікується виступ міністра агрополітики Миколи Сольського та голови профільного комітету ВР Данила Гетьманцева. Того ж дня відбудеться II Національна конференція "Жіноче лідерство з децентралізації та місцевого самоврядування в контексті війни".
У світі найближчим часом також очікується кілька надважливих подій, головною з яких стануть довибори до Сенату і Конгресу США, що відбудуться 8 листопада і визначать партійний склад цих органів на найближчі 6 років. У сфері економіки інтерес представляють стратегічна конференція для нафтогазової галузі ADIPEC 2022, що відбудеться в ОАЕ, і конференція ООН зі зміни клімату в єгипетському Шарм-ель-Шейху.
Зі спортивних подій можна виділити чергові матчі провідних українських клубів у єврокубках, більш детальну інформацію про які ви можете дізнатися на порталі sport.ua.
Про ці та багато інших подій дивіться в новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=PuFHZb91apM
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
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