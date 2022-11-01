Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив огляд подій, які відбудуться в Україні та світі цього тижня - відео

10:34 31.10.2022 |

Політика

 

На YouTube-каналі "Клуб експертів" вийшов новий відеоролик, присвячений актуальним подіям і заходам, які мають відбутися з 31 жовтня по 6 листопада 2022 року. У відеоогляді засновник клубу експертів Максим Уракін разом із ведучою Ольгою Левкун розповіли про найважливіші анонси подій на найближчий час.

Зокрема, в Україні найближчими днями відбудеться кілька заходів, присвячених відновленню та розвитку економіки, бізнесу та впровадженню інновацій. Серед них можна виокремити Digital Regions Week, відкриття якого відбудеться в Бучі (Київська обл.) у центрі Дія.Бізнес у вівторок. У середу відбудеться презентація Інтерактивної карти руйнувань агросектору України, на якій очікується виступ міністра агрополітики Миколи Сольського та голови профільного комітету ВР Данила Гетьманцева. Того ж дня відбудеться II Національна конференція "Жіноче лідерство з децентралізації та місцевого самоврядування в контексті війни".

У світі найближчим часом також очікується кілька надважливих подій, головною з яких стануть довибори до Сенату і Конгресу США, що відбудуться 8 листопада і визначать партійний склад цих органів на найближчі 6 років. У сфері економіки інтерес представляють стратегічна конференція для нафтогазової галузі ADIPEC 2022, що відбудеться в ОАЕ, і конференція ООН зі зміни клімату в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

Зі спортивних подій можна виділити чергові матчі провідних українських клубів у єврокубках, більш детальну інформацію про які ви можете дізнатися на порталі sport.ua.

Про ці та багато інших подій дивіться в новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=PuFHZb91apM   

Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ


 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на вчора, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес