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АНАЛІТИКА

В ЗСУ відібрали пілотів для навчань на винищувачах західного зразка

08:25 31.10.2022 |

Політика

В ЗСУ відібрали пілотів для навчань на винищувачах західного зразка

 

В ЗСУ визначили десякти пілотів, які навчатимуться керувати винищувачами західного зразка. Мовиться про молодих, перспективних військових зі знанням англійської мови та потужним бойовим досвідом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що питання літаків типу F15, F16 - дуже нагальне. Його потрібно порушувати.

"Українські льотчики готові хоч завтра виїхати на навчання. Справа - за західними партнерами, які повинні остаточно визначитися з винищувачами, що можуть бути надані Україні", - зазначив прессекретар.

За його словами, нинішня авіація - МіГи та Су - ще радянських зразків і не відповідає військовим загрозам, що несе країна-окупант, обстрілюючи наші міста потужними крилатими ракетами.

"Для прискорення темпів такого забезпечення військово-політичне керівництво і дипломатія працюють на всіх напрямках", - додав Ігнат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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