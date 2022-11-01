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АНАЛІТИКА

Виробник Bayraktar планує обладнати їх засобами боротьби з іранськими дронами

 

Генеральний директор компанії-виробника безпілотників Bayraktar Халюк Байрактар анонсував їхню модернізацію, після якої ті зможуть протистояти іранським дронам-камікадзе, що їх Росія використовує у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah, про таке Халюк Байрактар сказав в інтерв'ю DPA.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 і Akıncı матимуть ракети класу "повітря-повітря" не тільки для боротьби з безпілотниками, але й з іншими ворожими літаками... ми проводимо наші випробування", - сказав він під час виставки зброї у Стамбулі.

Байрактар не уточнив, про які саме ракети йдеться, та його компанія на виставці підписала контракт із Roketsan - виробником зенітних ракет Sungur, які планується інтегрувати в безпілотники.

Інтеграція таких ракет у Akıncı та Bayraktar TB2 може призвести до створення недорогого засобу повітряної оборони для усунення таких загроз, як ударні вертольоти та безпілотники, замість використання дорогих ракет класу "повітря-повітря".

Хоча гендиректор Baykar не вказав, чи будуть призначені модифіковані безпілотники для України, яка тривалий час їх успішно застосовує, він повторив, що "ми повністю підтримуємо Україну у захисті свого суверенітету".
 

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