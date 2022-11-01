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АНАЛІТИКА

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

08:00 31.10.2022 |

Політика

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

 

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів переносних зенітно-ракетних комплексів. Його вже відправляють у війська.

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"Ви знаєте, наскільки актуальна зараз система підвищення надійності протиповітряної оборони. Одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенітних комплексів, які сьогодні воюють проти російських загарбників", - написав Порошенко.

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

 

Він також подякував виробникам тренажера - за його словами, вони зараз працюють в режимі 24/7.

"Коли ми запропонували виготовити тренажери, частину коштів - близько ⅔ сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоби спільно виготовити. Я дуже вдячний за таку віддану, професійну і патріотичну позицію", - додав Порошенко.

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

 

За його словами, вже до кінця наступного тижня наші військовослужбовці, спочатку інструктори, а потім і бійці з підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, добровольчих підрозділів будуть проходити кількатижневу підготовку

Фонд Порошенка профінансував виробництво тренажера для операторів ПЗРК

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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