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Словенія передала Україні 28 танків М-55S
07:44 31.10.2022 |
Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши нашій державі 28 танків М-55S.
Про це повідомило видання 24UR, пише "Європейська правда".
У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.
Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи. Угоду про обмін прем'єр-міністр Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали у вересні.
Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.
M-55S - це модернізація радянського застарілого танка Т-55, яка оснащена 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.
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