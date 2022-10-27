Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запросила у США ракетні комплекси Avenger, - Foreign Policy

Україна запросила у США ракетні комплекси Avenger, - Foreign Policy

 

Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Видання з посиланням на трьох помічників у Конгресі та двох українських чиновників пише, що Україна підштовхує Сполучені Штати до відправки артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони ближньої дії для перехоплення іранських безпілотників.

Зокрема, протягом жовтня українські офіційні особи наполягали на постачаннях удосконалених боєприпасах подвійного призначення - різновиду касетних боєприпасів, які призначені для розриву на безліч дрібніших, щоб вражати мобільні цілі. Однак у США поки що діє заборона на їх експорт. Такі боєприпаси необхідні для зниження зносу артилерійських гармат стандарту НАТО.

Крім того, Україна наполягає на постачанні зенітно-ракетних комплексів Avenger. Як пише Foreign Policy, обмежена доступність таких систем може перешкодити адміністрації Байдена відправити Avenger, хоча в США дійсно є на складах кілька варіантів системи протиповітряної оборони M163 Vulcan.

Що відомо про ЗРК Avenger

Це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Назва перекладається як "месник". Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 05 до 38 км і на дальності від 05 до 55 км.

До складу комплексу входять два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. Система виявлення є всепогодною і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості за рахунок вбудованого тепловізора.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес