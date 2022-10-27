Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 23:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна запросила у США ракетні комплекси Avenger, - Foreign Policy
23:26 27.10.2022 |
Україна надіслала запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Видання з посиланням на трьох помічників у Конгресі та двох українських чиновників пише, що Україна підштовхує Сполучені Штати до відправки артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони ближньої дії для перехоплення іранських безпілотників.
Зокрема, протягом жовтня українські офіційні особи наполягали на постачаннях удосконалених боєприпасах подвійного призначення - різновиду касетних боєприпасів, які призначені для розриву на безліч дрібніших, щоб вражати мобільні цілі. Однак у США поки що діє заборона на їх експорт. Такі боєприпаси необхідні для зниження зносу артилерійських гармат стандарту НАТО.
Крім того, Україна наполягає на постачанні зенітно-ракетних комплексів Avenger. Як пише Foreign Policy, обмежена доступність таких систем може перешкодити адміністрації Байдена відправити Avenger, хоча в США дійсно є на складах кілька варіантів системи протиповітряної оборони M163 Vulcan.
Що відомо про ЗРК Avenger
Це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Назва перекладається як "месник". Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 05 до 38 км і на дальності від 05 до 55 км.
До складу комплексу входять два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. Система виявлення є всепогодною і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості за рахунок вбудованого тепловізора.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США передадуть Україні перші системи NASAMS на початку листопада – очільник Пентагону
|Україна запросила у США ракетні комплекси Avenger, - Foreign Policy
|Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська
|Ахметов передав ЗСУ 15 артилерійських комплексів наведення вогню за 9 млн гривень
|ЗС України отримають ще 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank
|Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було
Бізнес
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти