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АНАЛІТИКА

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

22:28 27.10.2022 |

Політика

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав ще два комплекси безпілотників проекту "Очі Арти" на базі БПЛА "Poseidon" у війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

Він також зазначив, що техніка добре пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

"Додатково до цього - 4 станції управління безпілотними апаратами. Ще є і спеціальні, перші, які прийшли, комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. І якщо ви побачите те, що тут є внизу, - це вже елементи ударного дрону", - заявив Порошенко.

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

Як відомо, у серпні Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська

 

Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська
За матеріалами: РБК-Україна
 

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