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Порошенко передав ще два комплекси безпілотників на базі БПЛА «Poseidon» у війська
22:28 27.10.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав ще два комплекси безпілотників проекту "Очі Арти" на базі БПЛА "Poseidon" у війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
Він також зазначив, що техніка добре пройшла офіційні випробування, а через кілька днів відбудеться випуск фахівців з управління цими комплексами.
"Додатково до цього - 4 станції управління безпілотними апаратами. Ще є і спеціальні, перші, які прийшли, комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. І якщо ви побачите те, що тут є внизу, - це вже елементи ударного дрону", - заявив Порошенко.
Як відомо, у серпні Порошенко повідомив про великий контракт з виробниками безпілотників. Підрозділам десантно-штурмових військ вже передали три подібних комплекси. Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО "Справа громад", Фонд Порошенка подвоює зібрану суму.
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