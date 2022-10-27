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Ахметов передав ЗСУ 15 артилерійських комплексів наведення вогню за 9 млн гривень
22:16 27.10.2022 |
Збройні сили України отримала 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, які допоможуть бійцям точніше "накривати" позиції ворога. Вартість комплексів - 9 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бізнесмена Ріната Ахметова.
Зазначається, що бізнесмен передав допомогу в рамках своєї мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".
Точність вогню вимагає сучасних приладів яких бракує на передовій. А ці системи обладнані супутниковим зв'язком, і являє собою комплекс для корегування вогню, який має тепловізор, далекомір і gsm-модуль.
Середня вартість такого комплексу - близько 600 тис. грн. Та основна проблема - дефіцит цих комплексів на ринку, додає керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.
"Цих комплексів майже не залишилось у Європі. Але вони дуже потрібні як розвідникам, так і корегувальникам мінометного і артилерійського вогню. Ми їх шукали по всьому світу і везли понад 4-х місяців. Це - вклад Ріната Ахметова і "Метінвеста" у нашу перемогу", - каже Водовіз.
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