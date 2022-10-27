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ЗС України отримають ще 20 ударних дронів Warmate від клієнтів monobank
22:12 27.10.2022 |
Ще 20 ударних дронів, на які українці зібрали 64 млн грн влітку, буде передано українським військовим, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі у четвер.
"Ще 20 ударних дронів Warmate вирушають на фронт! Влітку Олег Гороховський, monobank та UNITED24 зібрали 64 млн грн для Армії дронів. За ці кошти ми придбали 40 дронів-камікадзе Warmate", - написав міністр.
Він нагадав, що половину безпілотників Warmate вже відправили на передову минулого місяця.
"Кожен з них вже виконує бойові завдання. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілота для удару - і безпілотник самостійно вражає ціль. Під удари дронів потрапляють як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога", - наголосив Федоров.
Він додав, що ще 20 Warmate посилять ЗСУ "вже сьогодні".
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