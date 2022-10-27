Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 22:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було
19:34 27.10.2022 |
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що деякі месиджі, які лунають під час передвиборної кампанії в США, його турбують, але він зберігає віру в двопартійну підтримку України.
"Є месиджі, які турбують нас. Вони політичні, тому що лунають під час виборчого процесу щодо зниження підтримки України. Я вважаю, що це передвиборні кроки. Двопартійна підтримка є, вона зберігається. Звісно, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитися", - сказав він в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, опублікованому в четвер.
Відповідаючи на запитання про можливу перемогу на виборах у США Дональда Трампа, Зеленський сказав: "У будь-якому разі це вибір людей, Байден допомагає нам більше, але при цьому я не можу звинувачувати Трампа, тому що за нього повномасштабного вторгнення не було. Я не знаю, як він реагував би".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було
|Ізраїль надав Україні протидронне озброєння - ЗМІ
|Суд призначив голові Рахункової палати Пацкану максимальну заставу на 50 тисяч гривень, – САП
|Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку
|Бавовна на столі в.о. голови СБУ: У розслідуванні вибуху на Кримському мосту росіяни далекі від реальності
|Іранські дрони: у Радбезі ООН підтримали розслідування
Бізнес
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти