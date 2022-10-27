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АНАЛІТИКА

Суд призначив голові Рахункової палати Пацкану максимальну заставу на 50 тисяч гривень, – САП

14:08 27.10.2022 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрано запобіжний захід колишньому нардепу, нинішньому голові Рахункової палати Валерію Пацкану, підозрюваному у незаконному одержанні компенсації за житло, у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. гривень.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 27 жовтня.

"Зауважимо, що це максимально можливий розмір застави для злочину, у якому підозрюється колишній народний депутат", - наголошується у повідомленні.

Також на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків, зокрема: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у справі.

Як повідомлялося, 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили голові Рахункової палати Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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