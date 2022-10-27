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АНАЛІТИКА

Бавовна на столі в.о. голови СБУ: У розслідуванні вибуху на Кримському мосту росіяни далекі від реальності

11:10 27.10.2022 |

Політика

Бавовна на столі в.о. голови СБУ: У розслідуванні вибуху на Кримському мосту росіяни далекі від реальності

 

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявляє, що у розслідуванні інциденту з Кримським мостом російське слідство демонструє свій непрофесіоналізм.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи має СБУ якийсь стосунок до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях, в.о. глави служби сказав: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну... Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно?"

За словами Малюка, російська сторона демонструє свій непрофесіоналізм у розслідуванні інциденту на Кримському мосту. "Я про те псевдослідство, яке вони ведуть із приводу інциденту на Кримському мосту. У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", - сказав керівник СБУ.

Малюк зазначив: "На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси. А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають".

В.о. голови Служби додав, що поки що не може розкрити карт і повідомити, як відбуваються такі інциденти й хто за цим стоїть, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. "Усьому свій час - після перемоги докладно поговоримо", - підсумував в.о. голови СБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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