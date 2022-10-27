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АНАЛІТИКА

На Тайвань прибула українська делегація

 

У середу, 26 жовтня, на Тайвань прибула українська делегація. В результаті очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву пообіцяв надати додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Central News Agency.

Ву у середу пообіцяв додатково виділити 56 мільйонів доларів США на підтримку України в умовах восьмимісячного російського вторгнення, заявивши при цьому, що нова стипендіальна програма також допоможе більшій кількості українських студентів навчатися на Тайвані.

По відеозв'язку на заході виступила народний депутат Юлія Клименко, а особисту участь взяла народний депутат Кіра Рудик. За словами Ву, після схвалення Законодавчим юанем допомогу буде використана для подальшої підтримки зусиль українців щодо відновлення шкіл, лікарень та іншої інфраструктури, яка, на думку українського уряду чи народу, необхідна.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряд Тайваню приєднався до світових країн у засудженні Москви та запровадженні економічних санкцій щодо неї. Уряд також залучив для України майже 33 мільйони доларів США від тайванців через окремий фонд.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Тайвань
 

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