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АНАЛІТИКА

Австралія направить інструкторів до Британії навчати військових ЗСУ і передасть 30 Bushmaster

Австралія направить інструкторів до Британії навчати військових ЗСУ і передасть 30 Bushmaster

 

Австралія направить військових до Великої Британії для тренування українських сил, а також передасть нову партію бронеавтомобілів Bushmaster.

Про це повідомляє австралійський портал ABC, пише "Європейська правда".

Контингент чисельністю до 70 військовослужбовців Сил оборони Австралії (СОА) приєднається до багатонаціональних навчань під проводом Британії одразу після Різдва.

Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного австралійським урядом, який включає додаткові 30 автомобілів Bushmaster.

"Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна. Ми будемо продовжувати відстоювати свободу і демократію. Йдеться не лише про суверенітет України; хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила та норми", - заявив прем'єр-міністр Ентоні Албаніз.

Уряд не називає точних дат розгортання військових, посилаючись на "оперативну безпеку", але очікує, що військовослужбовці прибудуть до Британії десь у січні.

"Наші солдати візьмуть участь у великій тренувальній програмі у Британії, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої і незаконної агресії Росії", - сказав міністр оборони Річард Марлз.

Цього тижня у бюджеті Австралії виділено понад $200 млн на додаткову допомогу Україні, у тому числі $185,6 млн на оборонну допомогу.

Загальна фінансова підтримка України з боку Австралії наразі перевищує $655 млн, у тому числі $475 млн на військову допомогу.

З отриманням 30 додаткових Bushmaster загальна кількість броньованих авто, переданих Україні, зросте до 90 одиниць.

Окрім них Австралія передала Україні шість буксируваних гаубиць M777 та боєприпаси до них, 28 броньованих автомобілів M113, а також протитанкову зброю та інше озброєння.
 

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