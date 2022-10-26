Фінансові новини
- |
- 26.10.22
- |
- 23:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Австралія направить інструкторів до Британії навчати військових ЗСУ і передасть 30 Bushmaster
22:37 26.10.2022 |
Австралія направить військових до Великої Британії для тренування українських сил, а також передасть нову партію бронеавтомобілів Bushmaster.
Про це повідомляє австралійський портал ABC, пише "Європейська правда".
Контингент чисельністю до 70 військовослужбовців Сил оборони Австралії (СОА) приєднається до багатонаціональних навчань під проводом Британії одразу після Різдва.
Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного австралійським урядом, який включає додаткові 30 автомобілів Bushmaster.
"Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна. Ми будемо продовжувати відстоювати свободу і демократію. Йдеться не лише про суверенітет України; хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила та норми", - заявив прем'єр-міністр Ентоні Албаніз.
Уряд не називає точних дат розгортання військових, посилаючись на "оперативну безпеку", але очікує, що військовослужбовці прибудуть до Британії десь у січні.
"Наші солдати візьмуть участь у великій тренувальній програмі у Британії, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти необґрунтованої і незаконної агресії Росії", - сказав міністр оборони Річард Марлз.
Цього тижня у бюджеті Австралії виділено понад $200 млн на додаткову допомогу Україні, у тому числі $185,6 млн на оборонну допомогу.
Загальна фінансова підтримка України з боку Австралії наразі перевищує $655 млн, у тому числі $475 млн на військову допомогу.
З отриманням 30 додаткових Bushmaster загальна кількість броньованих авто, переданих Україні, зросте до 90 одиниць.
Окрім них Австралія передала Україні шість буксируваних гаубиць M777 та боєприпаси до них, 28 броньованих автомобілів M113, а також протитанкову зброю та інше озброєння.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|НАБУ та САП оголосили 15 нових підозр у справі «Роттердам+», зокрема трьом членам НКРЕКП
|Австралія направить інструкторів до Британії навчати військових ЗСУ і передасть 30 Bushmaster
|Глава Мюнхенської конференції: більше не слід виключати членство України в НАТО
|Німеччина передала Україні два надводні дрони
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ми на початку співпраці з Ізраїлем - Зеленський про надання Україні розвідданих про іранські дрони
Бізнес
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів