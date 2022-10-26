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АНАЛІТИКА

Глава Мюнхенської конференції: більше не слід виключати членство України в НАТО

 

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід виключати.

Позицію Гойсгена цитує RND, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про можливе членство України в НАТО, Гойсген зазначив, що колишня канцлерка Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року.

Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, нині ситуація змінилася через порушення Путіним міжнародного права.

"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні... Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - сказав він газетам медіагрупи Bayern.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт раніше обережно поставилась до заяви президента України Володимира Зеленського щодо подачі заявки на прискорений вступ України до НАТО.
 

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