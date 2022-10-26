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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні два надводні дрони

 

Німеччина протягом останнього тижня передала Україні два надводні безпілотні літальні апарати.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних на сайті німецького уряду.

Жодних подробиць про те, які саме безпілотники отримає Україна, не наводяться. Відомо, що німецька сторона планує передати ще вісім таких апаратів.

Надводні дрони - це судна, які можуть діяти без присутності екіпажу на борту. Традиційно вони використовувалися для дистанційного мінування, але зараз також можуть застосовуватися для розвідки, моніторингу й перевезень.

Окрім того, Німеччина підтвердила анонсоване раніше президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром передання двох реактивних систем залпового вогню MARS II і самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Раніше Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США. Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.
 

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