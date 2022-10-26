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Сунак: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку
08:51 26.10.2022 |
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляє, що український народ і президент України Володимир Зеленський можуть розраховувати на постійну підтримку Великої Британії.
Про це він написав у вівторок у своєму мікроблозі у твіттері.
"Привілей поговорити з президентом України Зеленським цього вечора. І він, і український народ можуть розраховувати на постійну солідарність і підтримку Великої Британії. Ми завжди будемо з Україною", - заявив Сунак.
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