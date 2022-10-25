Україну, Молдову і Грузію запросили на зустріч глав МЗС країн НАТО в Бухаресті - ЗМІ

Україну, Молдову та Грузію, а також Боснію та Герцеговину, Фінляндію і Швецію запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО, що відбудеться 29 та 30 листопада у Бухаресті.

Про це 25 жовтня повідомило румунське видання Agerpres із посиланням на офіційні джерела, пише "Європейська правда".

У рамках зустрічі відбудуться чотири сесії, присвячені реалізації рішень, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді, війні в Україні, енергетичній безпеці та партнерам.

Румунія вперше приймає зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У 2008 році Румунія приймала саміт НАТО.

Як повідомлялося, Румунія прискорить оборонні закупівлі та активізує переговори з країнами з узбережжя Чорного моря, щоб протистояти потенційним наслідкам війни Росії в Україні для регіону.