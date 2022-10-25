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АНАЛІТИКА

Експерти представили у Європарламенті спецмеханізм отримання репарацій від Росії - нардеп Гончаренко

 

Експерти інституту New Line Institute представили у Європейському парламенті спеціальний механізм отримання Україною репарацій від Російської Федерації, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні (25 жовтня - ІФ-У) брав участь у круглому столі в Європарламенті, де New Line Institute представив спеціальний механізм, яким Україна зможе отримати репарації від Росії. Це саме той інститут, який вперше зробив доповідь про геноцид в Україні і довів юридично, що він справді відбувається на території нашої країни", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Гончаренко зазначив, що оскільки Росія поки що є членом Ради безпеки ООН, то класична модель виплат репарацій може не подіяти.

"У відповідь на це експерти пропонують таке рішення. Підписується багатосторонній договір, де зазначають агресивні воєнні дії Росії проти України. Договір підтверджує юридичне зобов'язання Росії повністю відшкодувати всі збитки, завдані Росією Україні та українцям із лютого 2014 року. Далі засновується спеціальна комісія та фонд. Розпочинається процедура конфіскації активів Росії: визначаються активи, які походять з державних джерел, відбувається їх заморозка, арешт, далі вони передаються до фонду. Комісія присуджує компенсацію, фонд розподіляє кошти", - пояснив нардеп.

За його словами, експерти максимально чітко прописали дієвий механізм.

"Наразі дуже важливо вже починати робити все, щоб добитися відшкодування Україні всієї шкоди. Росія має заплатити за все - у всіх сенсах цього слова", - наголосив Гончаренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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