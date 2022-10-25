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США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць
16:50 25.10.2022 |
Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого. Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розімрі 18,2 млрд долларів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Міністерства оборони США.
Так, українська сторона отримала 903 тисяці 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тисяч снарядів системи мінування RAAMS, 180 тисяч снарядів для 105-мм гармат та 3 тисячі 155-мм керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності Excalibur M982. Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів вагою понад 50 тисяч тонн.
Крім цього, США передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 000 інших протитанкових систем та багато іншого.
Зазначимо, що на фоні ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі, голова республіканців в Сенаті, верхній палаті Конгресу США, Мітч МакКоннелл запропонував американському президенту Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу.
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