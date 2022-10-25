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АНАЛІТИКА

В Офісі президента не виключили можливості обміну Богуслаєва

12:47 25.10.2022 |

Політика

 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключив можливості обміну заарештованого президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва на українських військових.

Про це він заявив у коментарі телеканалу "Настоящее время".

Відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості обміну Богуслаєва, Подоляк відповів: "Ні, не будемо (виключати таку можливість, - ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України...Ці суб'єкти можуть потрапити в обмінний список", - сказав він.

За словами радника глави ОП, процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном Віктора Медведчука.

"Сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян", - сказав Подоляк.

Як повідомлялося, напередодні суд обрав для президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", - зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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