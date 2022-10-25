Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Клуб експертів проанонсував головні події з 24 до 30 жовтня
11:19 25.10.2022 |
Однією з головних подій для України цього тижня стане проведення Першого Парламентського саміту Кримської платформи, який відбудеться у хорватському Загребі. Українську делегацію представлятиме спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також найближчими днями очікується низка заходів, присвячених відновленню та розвитку української економіки, агропромислового комплексу, IT-технологій, науки, освіти та інших тем.
Серед світових подій також можна виділити низку конференцій у сфері енергетики. Одразу кілька заходів, присвячених ситуації на газовому ринку, пройдуть у Європі, Африці та Азії. У США пройде Міжнародна міністерська конференція МАГАТЕ з ядерної енергетики у 21 столітті. Серед політичних подій у центрі уваги будуть призначення нового прем'єра Великобританії, яким через відсутність конкурентів стане Ріші Сунак та другий тур президентських виборів у Бразилії.
Головною подією у світі спорту у найближчі 7 днів стануть чергові матчі єврокубків та гран-прі Мексики у рамках Формули-1. Більш детально про майбутні спортивні події рахуйте на порталі Sport.ua. Повну версію відео можна переглянути за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=6fIZdfAtVVs&t
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут: https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Україну, Молдову і Грузію запросили на зустріч глав МЗС країн НАТО в Бухаресті - ЗМІ
|Експерти представили у Європарламенті спецмеханізм отримання репарацій від Росії - нардеп Гончаренко
|Ізраїль поділиться зі США розвідданими для доведення продажу Іраном дронів РФ
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Німецький Rheinmetall, який виробляє танки, купить Україні польовий шпиталь
|США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць
Бізнес
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android