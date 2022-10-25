Клуб експертів проанонсував головні події з 24 до 30 жовтня

На YouTube-канал Клуб експертів вийшло нове відео, присвячене анонсам подій, що відбудуться в Україні та світі з 24 по 30 жовтня 2022 року. У новому випуску засновник Клубу експертів Максим Уракін та провідна Ольга Левкун проаналізували основні заходи, заплановані на найближчі дні.

Однією з головних подій для України цього тижня стане проведення Першого Парламентського саміту Кримської платформи, який відбудеться у хорватському Загребі. Українську делегацію представлятиме спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також найближчими днями очікується низка заходів, присвячених відновленню та розвитку української економіки, агропромислового комплексу, IT-технологій, науки, освіти та інших тем.

Серед світових подій також можна виділити низку конференцій у сфері енергетики. Одразу кілька заходів, присвячених ситуації на газовому ринку, пройдуть у Європі, Африці та Азії. У США пройде Міжнародна міністерська конференція МАГАТЕ з ядерної енергетики у 21 столітті. Серед політичних подій у центрі уваги будуть призначення нового прем'єра Великобританії, яким через відсутність конкурентів стане Ріші Сунак та другий тур президентських виборів у Бразилії.

Головною подією у світі спорту у найближчі 7 днів стануть чергові матчі єврокубків та гран-прі Мексики у рамках Формули-1. Більш детально про майбутні спортивні події рахуйте на порталі Sport.ua. Повну версію відео можна переглянути за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=6fIZdfAtVVs&t

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