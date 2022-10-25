Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб

Окупанти продовжують заходи щодо евакуації місцевих жителів із тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста до населених пунктів Генічеськ та Скадовськ росіяни вивезли обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів.

Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.

У населений пункт Львова, натомість евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з-поміж мобілізованих осіб.