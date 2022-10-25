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Президент и прибув до Києва
07:57 25.10.2022 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Зустріч глав двох держав має відбутися ввечері. Штайнмаєр прибув до Києва потягом вранці у вівторок.
Штайнмаєр спочатку хотів зустрітися з Зеленським у Києві минулого четверга. Однак він відклав поїздку, оскільки міністерство закордонних справ і міністерство внутрішніх справ, а також Федеральна поліція та інші органи влади, вочевидь, мали занепокоєння з приводу безпеки.
За повідомленням Офісу Федерального президента, Штайнмаєр та Зеленський тепер хочуть зробити спільне звернення до німецьких міст та муніципалітетів із закликом у найближчій перспективі укласти нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами та допомогти людям, які там проживають, пережити зиму.
Після скасування візиту минулого тижня президенти України і Німеччини провели телефонну розмову, Зеленський заявив, що візит Штайнмаєра в Україну готується.
Нагадаємо, навесні у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.
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